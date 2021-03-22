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В МИД уточнили число пострадавших украинцев в смертельной аварии в Польше

Автор: Игорь Литвиненко

В результате аварии с участием автобуса в Польше пострадали были госпитализированы пять украинцев. Еще один гражданин Украины погиб.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

По его словам, всего в салоне автобуса находились 10 украинцев. Авария произошла вблизи Кашичи.

"1 человек погиб, 5 были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь", - сообщили в МИД.

Напомним, авария произошла сегодня ночью. По предварительной информации автобус врезался в ограждение и вылетел в кювет. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. При этом не было точно известно, все ли они граждане Украины.

Также сообщалось, что в начале марта в Польше произошло еще одно смертельное ДТП с участием автобуса с украинцами. Тогда в результате аварии погибли 5 граждан Украины, еще одного удалось реанимировать в больнице. Всего в автобусе находились 57 человек, 24 человека были госпитализированы.

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