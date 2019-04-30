МИД уточнил число пострадавших в ДТП в России

В результате ДТП в России в Орловской области пострадали 15 граждан Украины. Об этом сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, передает "Укринформ".

По его словам, в результате ДТП пострадали 15 граждан Украины. Один из них в тяжелом состоянии находится в Кромской районной больнице, двух перевели в Орловскую областную больницу. Остальных пострадавших отпустили после оказания медицинской помощи, всех пассажиров автобуса разместили в гостиницах Орла.

Кирилич добавил, что всего в автобусе находились 52 украинца.

Напомним, ранее сообщалось, что в Орловской области на трассе М-2 "Крым" столкнулись рейсовый автобус с украинцами и грузовой автомобиль "КамАЗ. После столкновения автобус Yutong перевернулся. По предварительным данным, оба транспортных средства двигались в попутном направлении.

До этого в середине апреля в Польше произошло смертельное ДТП с участием украинцев. В частности, на северо-востоке страны автомобиль с украинцами врезался в дерево. В результате трагедии погибли двое граждан Украины.