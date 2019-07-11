В МИД Украины отреагировали на массовое задержание крымских татар в Москве

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МИД Украины призвал международное сообщество осудить неправомерные действия России

Министерство иностранных дел Украины протестует против массовых задержаний крымских татар в Москве и призывает международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения преследования крымскотатарского народа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как сообщается, вчерашний разгон пикета крымских татар близ Кремля и сегодняшнее безосновательное задержание митингующих снова продемонстрировало "неизменность репрессивной политики РФ в отношении крымских татар, направленной на вытеснение крымскотатарского народа с временно оккупированного полуострова".

"Само же решение Верховного Суда РФ по апелляционной жалобы на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по "делу Хизб ут-Тахрир", которое на несколько месяцев уменьшает многолетние сроки заключения незаконно удерживаемых граждан Украины, является циничным издевательством над украинскими политическими заключенными. Оно также в очередной раз подтверждает факт отсутствия справедливого и независимого судопроизводства в РФ", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД Украины призвало международное сообщество осудить неправомерные действия России и усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека и преследования крымскотатарского народа, а РФ - немедленно освободить незаконно удерживаемых в России граждан Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

Кроме того, Северо-Кавказский окружной военный суд оставил под стражей фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир". Подсудимых задержали в 2016 году в Ялте и обвиняют в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".