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МИД Украины отреагировал на ситуацию в Казахстане: осуждаем насилие

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Киев, Понедельник 10 января 2022 14:11
МИД Украины отреагировал на ситуацию в Казахстане: осуждаем насилие Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Министерство иностранных дел Украины выпустило заявление в связи с ситуацией в Казахстане. Украинская сторона осуждает насилие, которое привело к массовым жертвам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД.

"Министерство иностранных дел Украины внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан. Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцев связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - говорится в заявлении.

МИД отмечает, что в критическое для народа Казахстана время важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и отказа от дальнейшего насилия, гарантировать соблюдение прав человека, обеспечить восстановление объектов критической инфраструктуры и систем связи.

Кроме того, украинская сторона приняла во внимание развертывание на территории Казахстана военных сил ОДКБ с доминированием российского контингента.

"Иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что события в стране войдут в историю как "Алма-Атинская трагедия". Только по официальным данным, в результате массовых беспорядков и столкновений погибли порядка 160 человек.

Также сообщалось, что Украина эвакуирует своих граждан из Казахстана, которые изъявили соответствующее желание.

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