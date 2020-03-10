В МИД создали оперативный штаб для реагирования на распространение коронавируса в мире

Фото: здание МИД Украины (РБК-Украина)

Оперативный штаб был создан по инициативе главы МИД Дмитрия Кулебы

Министерство иностранных дел Украины в условиях распространения в мире коронавируса COVID-19 создало оперативный штаб для координации работы ведомства, причастных органов власти и международных организаций с целью защиты граждан Украины за границей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как сообщается, оперативный штаб был создан по инициативе министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Коронавирус - быстрый и опасный. МИД, однако должен быть быстрым, чтобы гарантировать безопасность наших граждан. Поэтому сегодня я создал в МИД оперативный штаб и страницы оперативного информирования. Во-первых, для того, чтобы наши граждане, где бы они ни находились, вовремя получали необходимую информацию и не полагались на недостоверные источники. Во-вторых, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал, что находится под защитой украинского государства, которая окажет необходимую поддержку и помощь", - заявил министр.

Также ведомство создало специальные страницы в социальных сетях для предоставления актуальной информации о работе штаба и распространении коронавируса в мире.

По словам министра, главная цель оперативного штаба - координация работы МИД с причастными органами власти в Украине и представительствами международных организаций по оказанию помощи гражданам Украины, которые находятся за границей на территориях, пораженных коронавирусом.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало граждан Украины воздержаться от поездок в Италию в связи с дальнейшим распространением коронавируса COVID-19.

Кроме того, 10 марта в Кабмине обсудили вопрос о меры по противодействию распространению коронавирус. По итогам заседания было принято решение о создании до конца текущей недели комиссии, которая будет осуществлять проверку всех объектов обсервации. Кроме того, на заседании правительства 11 марта планируется утверждение окончательного плана по борьбе с коронавирусом.