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МИД России пригрозил США: может признать стороной войны в Украине

Фото: замглавы МИД России Сергей Рябков (facebook com MIDRussia)
Автор: Артем Горовенко

Российская Федерация может признать США стороной войны в Украине. Все из-за военной помощи, которую оказывает Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, которого цитирует "РИА Новости".

По словам Рябкова, от превращения США в сторону войны в Украине "отделяет тончайшая грань".

"К сожалению, мы вынуждены отметить с тревогой, что степень вовлеченности американской стороны в эту ситуацию, и степень погружения Вашингтона, в том числе в материальную поддержку вооружения киевского режима, продолжает расти. Эта тенденция опасная, мы неоднократно предупреждали США о последствиях, которые могут наступить, когда США осуществляют эту накачку и, вовлекаясь в другие формы прямой поддержки Киева, по сути дела, ставят себя в положение, близкое к тому, что можно назвать стороной конфликта", - отметил он.

Напомним, в конце августа стало известно, что США готовят очередной пакет военной помощи для Украины. Но деталей о его содержимом пока нет.

В то же время сообщалось, что Вашингтон передаст две противовоздушные системы NASAMS в 2024 году, поскольку заинтересован в долгосрочной поддержке Украины.

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