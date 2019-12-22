UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

В МИД РФ заявили, что Зеленский в Париже "отказывался" от разведения сил на Донбассе

Фото: "нормандская четверка" (kremlin.ru)
 

По словам Лаврова, Зеленский сообщил, что "не может поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "не может поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения". Об этом Лавров заявил в эфире российского телеканала, передает МИД РФ.

По его словам, президент Украины "достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе он поддержать не сможет".

"Была фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад. Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", - заявил Лавров.

Со слов главы МИД РФ, Зеленский сказал, что "не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже десять лет".

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбас