В МИД РФ заявили, что Зеленский в Париже "отказывался" от разведения сил на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе нормандской встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "не может поддержать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения". Об этом Лавров заявил в эфире российского телеканала, передает МИД РФ.

По его словам, президент Украины "достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил и средств по всей линии соприкосновения на Донбассе он поддержать не сможет".

"Была фраза о том, что нормандские лидеры обращаются к Контактной группе с целью согласовать разведение сил и средств по всей линии соприкосновения. Эта фраза в этой бумаге была согласована уже месяц назад. Зеленский достаточно жестко заявил, что призыв к разведению сил по всей линии соприкосновения он поддержать не сможет", - заявил Лавров.

Со слов главы МИД РФ, Зеленский сказал, что "не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах - станице Луганской, Петровском и Золотом, заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или даже десять лет".

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы.