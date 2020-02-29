МИД рекомендует воздержаться от поездок в пораженные коронавирусом регионы Франции

Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в регионы Франции, где были подтверждены случаи заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

Так, украинцам, находящимся на территории Франции, или намеренным ее посетить и принадлежащим к числу наиболее уязвимых категорий, рекомендуют избегать регионов Уаза, Сомма, Верхняя Савоя и Приморские Альпы, где был зафиксирован коронавирус.

Также в ведомстве призывают избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать личную гигиену и пользоваться защитными масками в местах скопления людей.

"В случае выявления повышенной температуры и симптомов простуды во время пребывания во Франции, рекомендуем гражданам Украины ограничить передвижения и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение или позвонить по номеру 15", - отметили в МИД.

Кроме того, гражданам Украины, которые продолжают находиться во Франции рекомендуют зарегистрироваться в системе "ДРУГ" по ссылке: friend.mfa.gov.ua

Напомним, в Европе на данный момент коронавирус обнаружен в таких странах - Нидерланды, Литва, Беларусь, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиля, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Монако и Сан-Марино.