МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США из-за коронавируса

Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса в мире не касается граждан Украины, если они в течение последних двух недель не посещали страны Шенгенской зоны. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице оперативного штаба МИД по координации в условиях распространения COVID-19.

Сообщается, что с 13 марта 2020 года США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны. Подчеркивается, что Украина не входит в Шенгенскую зону. Кроме того, запрет касается иностранцев, которые посещали страны этой зоны (26 стран) в течение последних 14 дней.

"Если вы не состоите в Шенгенской зоне и не летите из этих стран - запрета нет, только усиленный контроль", - объяснили в МИД.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о запрете на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса. В то же время он отметил, что данные меры не будут распространяться на Британию.

Также сообщалось, что столица США Вашингтон объявила режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса.