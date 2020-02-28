МИД не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения коронавируса

Министерство иностранных дел Украины (МИД) не рассматривает вариант закрытия границ для предотвращения занесения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на канале Украина 24, передает РБК-Украина.

Так, Пристайко ответил на вопрос, рассматривается ли вариант закрытия границ государства для предотвращения занесения коронавируса в Украину.

"Мы в принципе не рассматриваем такой вариант как и все другие страны мира. Да, некоторые из них стараются сделать мероприятия вокруг некоторых регионов и определенных городов, но закрывать границы мы не планируем. Это означает, что на границе мы значительно усилили проверку. Десятки тысяч людей уже проверены нашими пограничниками", - заявил Пристайко.

Напомним, в госпитализированной с подозрением на коронавирус украинки, которая вернулась из Италии, обнаружили опасную инфекцию. По результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, ни на одном из образцов не обнаружено коронавирус.

Как сообщало РБК-Украина, в Киеве в общественном транспорте ежедневно проводят дезинфекцию для предотвращения заболевания гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что базы для госпитализации граждан с подозрением на коронавирус обустроили в семи больницах.