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В МИД рассказали, заменит ли ленд-лиз другие программы помощи США

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Ленд-лиз не заменит текущие программы помощи США. Его главная цель - максимально упростить процедуры передачи Украине военного оборудования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебу Forbes Украина.

"То есть будут и программы помощи, и ленд-лиз, который, по сути, является арендой оружия на определенных условиях. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", - сказал он.

Кулеба отметил, что цель ленд-лиза заключается не в создании какой-то новой программы, а в максимальном упрощении процедур в Соединенных Штатах, чтобы присылать в Украину военное оборудование в необходимых количествах и с необходимой скоростью.

Напомним, президент США Джо Байден еще в начале мая подписал закон о введении ленд-лиза для Украины.

Белый дом объяснял, каким образом планируют использовать эту программу.

Генеральный штаб также сообщал, что сможет самостоятельно выбирать необходимое ВСУ вооружение в рамках ленд-лиза.

Кроме этого, президент США Джо Байден утвердил помощь Украине на 40 млрд долларов, первые транши уже начали поступать.

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Дмитрий КулебаМИД УкраиныСоединенные Штаты АмерикиВоенная помощь