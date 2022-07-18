В МИД рассказали, заменит ли ленд-лиз другие программы помощи США

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Дмитрия Кулебу Forbes Украина .

"То есть будут и программы помощи, и ленд-лиз, который, по сути, является арендой оружия на определенных условиях. То, что мы получаем сейчас, нам просто дают в подарок. Такого, чтобы аренда полностью заменила подарки, не будет", - сказал он.

Кулеба отметил, что цель ленд-лиза заключается не в создании какой-то новой программы, а в максимальном упрощении процедур в Соединенных Штатах, чтобы присылать в Украину военное оборудование в необходимых количествах и с необходимой скоростью.