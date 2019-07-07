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В МИД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Польше

Новости » Происшествия    07.07.2019 - 17:01
В МИД рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Польше
Фото: ДТП с украинцами в Польше (Web screenshot)

Были госпитализированы 6 граждан Украины

в Результате ДТП в Польше вблизи Янковице Вельке госпитализированы 6 граждан Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил заместитель Директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел (МИД) Василий Кирилич

"По информации комендатуры полиции города Ополе, в результате ДТП, причины которого устанавливаются, госпитализированы 6 граждан Украины с травмами средней степени тяжести", - сообщил Кирилич

По его словам, консул Украины поддерживает контакт с медучреждением, в котором находятся украинцы, а также с местной полицией и планирует выезд до указанного медицинского учреждения

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Польше на автомагистрали А4 вблизи Янковіце Вельке перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие. Как сообщается, 50-летний водитель автобуса уснул во время управления, в результате чего автобус съехал в глубокий ров вдоль дороги, на момент дорожно-транспортного происшествия в автобусе находились 37 украинцев, из них 2 - водители. В результате аварии пострадали по меньшей мере 11 человек, все они получили несерьезные травмы.

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