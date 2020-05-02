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В МИД приветствовали номинирование посла США в Украине

Новости » Политика     02.05.2020 - 12:51
В МИД приветствовали номинирование посла США в Украине
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Кулеба ожидает прибытия американского посла в Киев

Министерство иностранных дел Украины приветствует решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о номинировании посла в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам Кулебы, он приветствует решение о номинировании генерала Кита Дэйтона послом США в Украине и с нетерпением ожидает его прибытия в Киев.

"Приветствую решение номинировать нового посла США в Украине. С нетерпением жду его прибытия в Киев. Мы встречались с генералом Китом Дэйтоном еще в его статусе военного советника в Украине, и наше взаимодействие всегда было отличным", - написал он.

В МИД приветствовали номинирование посла США в Украине

Отметим, что должность американского посла в Украине была вакантной с мая 2019 года, после отзыва главы дипломатического представительства Марии Йованович. Последним руководителем посольства была заместительница временного поверенного в делах США в Украине Кристина Квин.

Напомним, ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что американский президент Дональд Трамп определился с кандидатурой посла США в Украине. На должность руководителя американского дипломатического представительства был номинирован генерал Кит Дэйтон.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский получил верительные грамоты от послов трех стран. Верительные грамоты главе государства передали послы Сербии, Кубы и Казахстана.

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