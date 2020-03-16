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В МИД пообещали помочь украинцам, которые застряли за границей из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     16.03.2020 - 15:47
В МИД пообещали помочь украинцам, которые застряли за границей из-за коронавируса
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба заверил, что МИД знает о всех украинцах в самых отдаленных уголках мира

В Министерстве иностранных дел знают о всех украинцах, которые находятся в самых отдаленных уголках мира и не могут вернуться в Украину из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Кулеба отметил, что по его поручению украинские посольства будут проводить переговоры с правительствами государств, где застряли украинцы, чтобы минимизировать финансовые последствия просрочки разрешений на пребывание в этих странах.

"Ни один украинец, где бы он не застрял, не останется без нашего внимания. Количество проблем значительно превышает количество людей, которые могут эти проблемы решить. Никто не будет забыт. Мы всем поможем", - заявил министр.

Напомним, в ночь на 17 марта Украина полностью ограничивает авиасообщение в связи с пандемией коронавируса в мире. Президент Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы до соответствующей даты, поскольку потом такой возможности у них не будет. В то же время, авиакомпания МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины.

Как сообщало РБК-Украина, в настоящее время Министерство инфраструктуры формирует список чартерных рейсов, которыми граждане Украины смогут вернуться домой после 17 марта.

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