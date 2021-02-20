МИД пока не подтверждает смерть украинского моряка в Керченском проливе

Как рассказали в МИД, украинская сторона обладает информацией о смерти на судне April старшего механика, но он не является гражданином Украины.

"МИД Украины известно, что 19 февраля на судне April умер старший механик, гражданин Турции. Информация о смерти украинского моряка на судне отсутствует", - сказал Николенко.

Вчера российские СМИ сообщили о вероятном массовом отравлении моряков на судне April, которое шло в районе Керченского пролива под флагом Панамы. Российское агентство ТАСС писало, что отравиться могли шестеро моряков, один из которых скончался.

Издание со ссылкой на главу Азово-Донского профсоюза моряков РФ Леонида Глушака указывало, что умершим моряком является гражданин Украины.