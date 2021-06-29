В МИД подтвердили гибель 20-летнего украинца на судне возле Шри-Ланки

"Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза МЅС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них 26 граждан Украины, следовавало из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур", - сказал Николенко.

Он отметил, что пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.

Сейчас МЅС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия до - 4 июля.

Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.