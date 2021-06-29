UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В МИД подтвердили гибель 20-летнего украинца на судне возле Шри-Ланки

Автор: Дмитрий Левицкий, Андрей Василюк

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) подтвердили гибель одного украинского моряка на судне МЅС MESSINA. Начата процедура подготовки к репатриации тела.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза МЅС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения. Судно, на борту которого находились 28 членов экипажа, из них 26 граждан Украины, следовавало из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур", - сказал Николенко.

Он отметил, что пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное.

Сейчас МЅС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия до - 4 июля.

Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Дело находится на особом контроле Посольства Украины в Сингапуре.

Контейнеровоз МЅС MESSINA, на борту которого находились одесские моряки, загорелся 25 июня. Экипаж находился без связи. В соцсетях сообщали, что в машинном отделении сгорел 20-летний моряк из Одессы. Это был его второй рейс.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил посольствам Украины в Индии и Сингапуре проверить ситуацию на судне MSC MESSINA.

Читайте РБК-Украина в Google News