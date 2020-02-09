Минздрав подтвердил заражение украинца коронавирусом на лайнере в Японии

Фото: лайнер Diamond Princess (marinetraffic.com)

Коронавирусом заразился член экипажа из Украины

Министерство здравоохранения подтверждает информацию о заражении гражданина Украины коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным украинского ведомства, сейчас зараженный коронавирусом украинец снят с круизного лайнера и доставлен в японскую больницу. Украинец не менее 14 дней будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением.

Отмечается, что в Госпогранслужбы есть данные всех 25 украинцев, находящихся на борту лайнера Diamond Princess. Однако данные больного коронавирусом гражданина не разглашаются.

"По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдения. Дата возвращения их в Украину еще не определена", - добавили в Минздраве.

Отметим, ранее японские СМИ сообщили о заражении гражданина Украины, который является членом экипажа Diamond Princess. По данным японских медиков, серьезных симптомов у него не выявлено.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай выделит более 10 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Средства также будут использованы для диагностики и лечения, а также чтобы ни один регион Китая не столкнулся с финансовыми ограничениями.

Кроме того, ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней спрогнозировали, что вспышка коронавируса в Китае может достигнуть своего пика во второй половине февраля.