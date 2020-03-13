МИД подтвердил смерть украинки в Италии от коронавируса

Министерство иностранных дел Украины подтвердило смерть украинки Раисы Малышевой от коронавируса в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Как отметили в ведомстве, украинка умерла в итальянской провинции Брешиа.

"Сегодня в итальянской провинции Брешиа умерла украинка, у которой ранее диагностировали коронавирус. МИД Украины выражает искренние соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 марта в Италии умерла гражданка Украины Раиса Малышева. Она была госпитализирована с подозрением на коронавирус 8 марта. Лишь 12 марта диагноз официально подтвердили. Женщина находилась в тяжелом состоянии.

Отметим, за рубежом было зарегистрировано пять случаев заражения коронавирусом у украинцев. Из них один в Италии и четыре в Японии.

Кроме того, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение через новый тип коронавируса COVID-19.

Добавим, что по состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.