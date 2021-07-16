МИД подтвердил гибель украинского моряка в Аденском заливе

По его словам, корабль греческой компании с украинским экипажем находится в аварийном состоянии и направлялся из Турции в Индию на утилизацию. В составе экипажа на борту находятся десять украинцев, еще один сошел на берег для получения медицинской помощи.

"7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - отметил Николенко.

Как только стало известно о ситуации на корабле, МИД подключили посольства в Греции и Эфиопии. В результате судовладелец заверил, что направит в Джибути сменный экипаж, а после ремонта корабль отправится в другой порт в Аденском заливе, где 8 украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину.

"Учитывая аварийность судна, призываем и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой", - добавил Николенко.