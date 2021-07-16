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МИД подтвердил гибель украинского моряка в Аденском заливе

Новина українською →
Джибути, Пятница 16 июля 2021 12:27
МИД подтвердил гибель украинского моряка в Аденском заливе Фото: на судне Thorn1 погиб украинский моряк (marinetraffic com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Аденском заливе на судне Thorn1, который стоит на рейде в порту Джибути, погиб украинский моряк. Украина решает вопросы его репатриации и призывает украинский экипаж корабля вернуться на родину.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, корабль греческой компании с украинским экипажем находится в аварийном состоянии и направлялся из Турции в Индию на утилизацию. В составе экипажа на борту находятся десять украинцев, еще один сошел на берег для получения медицинской помощи.

"7 июля на корабле погиб украинский инженер-электрик. Ожидаем от джибутийских судмедэкспертов информацию о точной причине смерти", - отметил Николенко.

Как только стало известно о ситуации на корабле, МИД подключили посольства в Греции и Эфиопии. В результате судовладелец заверил, что направит в Джибути сменный экипаж, а после ремонта корабль отправится в другой порт в Аденском заливе, где 8 украинских моряков должны сойти на берег для дальнейшего возвращения в Украину.

"Учитывая аварийность судна, призываем и других трех граждан возвращаться вместе с основной группой", - добавил Николенко.

Напомним, ранее сообщалось, что возле порта Джибути сломалось рефрижераторное судно Thorn1 с украинскими моряками, один из них не выдержал жары и умер якобы от инсульта.

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