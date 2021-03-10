МИД отреагировал на "заезженную мантру" Минска об "оружии из Украины для терактов"

Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что из Украины якобы идет "оружие для терактов". В МИД это заявление назвали "полной чушью" и "заезженной мантрой".
Об этом сообщает Naviny.by и представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко в Twitter.
"С территории Украины крупные партии, огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для дальнейшего использования с целью дестабилизации ситуации", - заявил Тертель.
По его словам, на территории Беларуси якобы планировались террористические акты "как по отношению к объектам государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения".
Спикер МИД Украины отметил, что подобные заявления в Беларуси звучат уже не впервые.
"Полная чушь, которая уже не впервые звучит из уст белорусских чиновников. Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины". Власть в Беларуси должна наконец прекратить пугать белорусский народ надуманным внешним врагом", - написал Николенко.
Напомним, в феврале Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси. Они распространяются на 88 человек, которые причастны к репрессиям и запугиванию протестующих, оппозиционных политиков и журналистов. В этом списке фигурирует и Александр Лукашенко.
Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил подготовить санкции против Беларуси, которые могут вынести на заседание СНБО. До этого министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял о нецелесообразности экономических санкций.