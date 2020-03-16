МИД обнародовал данные по украинцам за рубежом, зараженным коронавирусом

Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

За границей лечатся шесть украинцев

По состоянию на 23:00 15 марта, за границей находятся шесть украинцев, зараженных коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что по двое украинцев лечатся в Италии и Германии, по одному - в Молдове и ОАЭ.

Кроме того, пять украинцев, у которых обнаружили коронавирус за рубежом, уже выздоровели. Одна украинка умерла от коронавирус 13 марта в Италии.

Также сообщается, что 170 украинцев эвакуировали из пораженных коронавирусом зон: 45 - из Китая, 2 - из лайнера "Grand Princess", 123 - из Италии.

Ранее сообщалось, что в Шарм-эль-Шейх (Египет) в понедельник, 16 марта, прилетит консул, чтобы оказать помощь украинцам, которых поместили на карантин из-за вспышки коронавируса.

Напомним, из-за коронавируса в Украине было принято решение о закрытии границы для иностранцев на две недели. Ограничения начали действовать в 00:00 16 марта. В общем карантин в Украине будет действовать до 3 апреля.