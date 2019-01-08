В МИД Нидерландов заявили о причастности Ирана к двум политическим убийствам

Фото: Стеф Блок (flickr.com ministeriebz)

Разведка Нидерландов заявляет, что речь идет об убийствах двух голландских подданных иранского происхождения

В письме министра иностранных дел Нидерландов Стефа Блока к парламенту указано, что спецслужбы Нидерландов имеют свидетельство причастности Ирана к двум политическим убийствам, которые привели к введению Европейским союзом новых санкций против Тегерана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава МИД отметил, что разведывательная служба "имеет явные свидетельства того, что Иран был причастен к убийствам двух голландских подданных иранского происхождения: в Алмере в 2015 году и в Гааге в 2017 году".

Напомним, глава МИД Дании Андерс Самуэльсен заявил, что ЕС согласился ввести санкции против разведки Ирана из-за ее намерения осуществить убийства на территории Евросоюза. При этом он не уточнил, какие именно будут применены санкции и против кого.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце октября глава датской разведки Финн Борха Андерсен заявил, что разведка Ирана планировала совершить теракт на территории Дании.

Также сообщалось, что Министерство иностранных дел Дании вызвало иранского посла в Копенгагене после того, как стало известно о подготовке иранской разведкой теракта. Кроме того, МИД Дании принял решение отозвать своего посла в Иране для консультаций.