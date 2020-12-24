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В МИД назвали три пути получения вакцины от COVID-19

Киев, Четверг 24 декабря 2020 20:40
В МИД назвали три пути получения вакцины от COVID-19
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Лера Полищук

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какими путями Украина может получить вакцину от COVID-19. Он отметил, что переговоры о получении вакцин проходят на уровне Министерства здравоохранения Украины.

Об этом Кулеба рассказал в эфире "Украина 24".

"Все - от президента Украины до дипломата, работающего за границей в конкретном посольстве, - помогают обеспечить поставку вакцин. Так устроена система, что для других стран именно Минздрав - основной партнер", - заявил он.

По его словам, одним из путей получения Украиной вакцины от коронавируса является программа COVAX.

"Президент уделяет этому вопросу чрезвычайно большое внимание, достигается это следующим образом. Первое. Можно политическими инструментами увеличить количество вакцин, которые нам выдадут через программу COVAX", - отметил Кулеба.

Вторым способом получение вакцины от COVID, по словам министра, является просьба о продаже или передаче излишек препарата у стран, которые закупили количество доз, позволяющие им три или четыре раза вакцинировать свое население.

"Третье. Есть политическое влияние, то есть ты приходишь в компанию-производитель вакцины, они говорят "мы готовы, но нам нужна позиция правительства страны, где находится наш бизнес", и тогда ты идешь в правительство договариваться", - добавил Кулеба.

Напомним, Министерство здравоохранения опубликовало план массовой вакцинации населения от коронавируса. Он состоит из пяти этапов и имеет девять групп риска.

Кроме того, в Минздраве назвали главные факторы, от которых будут отталкиваться для получения вакцины от коронавируса. Главным фактором является доступность вакцины.

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Новости Украины Политика Дмитрий КулебаМИД Украинывакцина от коронавируса

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