МИД Литвы о санкциях ЕС против России: должны затронуть и энергетический сектор

Министр заявил, что есть ощущение, что Европейский союз хочет взять передышку, являются очень плохой новостью для тех, кто действительно сражается в Украине.

"Необходимо предпринять больше действий, чтобы наказать Россию за развязанную ею войну, потому что авторитет Запада висит на волоске", - сказал глава литовской дипломатии.

Лансбергис также призвал ЕС запретить импорт российских энергоресурсов, начиная с нефти.

"Я считаю неизбежным начать разговор об энергетическом секторе", - сказал он.

