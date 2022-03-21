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МИД Литвы о санкциях ЕС против России: должны затронуть и энергетический сектор

Фото: Габриэлюс Ландсбергис (twitter.com/nexta tv)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС не должен останавливаться в своем стремлении вводить санкции против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Министр заявил, что есть ощущение, что Европейский союз хочет взять передышку, являются очень плохой новостью для тех, кто действительно сражается в Украине.

"Необходимо предпринять больше действий, чтобы наказать Россию за развязанную ею войну, потому что авторитет Запада висит на волоске", - сказал глава литовской дипломатии.

Лансбергис также призвал ЕС запретить импорт российских энергоресурсов, начиная с нефти.

"Я считаю неизбежным начать разговор об энергетическом секторе", - сказал он.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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