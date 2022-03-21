МИД Литвы о санкциях ЕС против России: должны затронуть и энергетический сектор

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ЕС не должен останавливаться в своем стремлении вводить санкции против России за ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Министр заявил, что есть ощущение, что Европейский союз хочет взять передышку, являются очень плохой новостью для тех, кто действительно сражается в Украине.

"Необходимо предпринять больше действий, чтобы наказать Россию за развязанную ею войну, потому что авторитет Запада висит на волоске", - сказал глава литовской дипломатии.

Лансбергис также призвал ЕС запретить импорт российских энергоресурсов, начиная с нефти.

"Я считаю неизбежным начать разговор об энергетическом секторе", - сказал он.

