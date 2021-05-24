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МИД Китая отрицает информацию о болезни трех ученых в Ухане до первых сообщений о COVID

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Китай, Понедельник 24 мая 2021 11:39
МИД Китая отрицает информацию о болезни трех ученых в Ухане до первых сообщений о COVID Фото: представитель МИД Китая Чжао Лицзянь (twitter.com)
Автор: Юлия Струк

Министерство иностранных дел Китая заявило, что информация о болезни в ноябре 2019 года трех сотрудников Уханьского института вирусологии не соответствует действительности. Ранее такое сообщение распространило издание The Wall Street Journal.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Уханьский институт вирусологии 23 марта этого года опубликовал заявление, в котором говорилось, что до 30 декабря 2019 года Уханьский институт вирусологии не сталкивался с новой коронавирусной инфекцией", - отметил он.

Согласно заявлению, по состоянию на 23 марта 2021 года ни один сотрудник института не заражался коронавирусной инфекцией.

"Поэтому публикация о болезни трех сотрудников Уханьского института вирусологии абсолютно не соответствуют действительности", - сказал Чжао Лицзянь.

Напомним, ранее WSJ опубликовало такие данные со ссылкой на информацию американской разведки.

Как писало РБК-Украина, в конце марта Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о происхождении коронавируса. В нем версия об утечке вируса из лаборатории называлась маловероятной.

После этого Китай призвал ВОЗ изучить вероятность утечки COVID-19 в США.

Кроме того, ученые из США и Канады призвали перепроверить версию утечки COVID из лаборатории.

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