МИД Ирака назвал убийство Сулеймани нарушением суверенитета

Министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Соединенных Штатов Америки из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани, которое Багдад считает нарушением суверенитета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Как сообщается, иракское внешнеполитическое ведомство вызвало американского посла в воскресенье, 5 января. В Багдаде назвали американскую операцию по ликвидации Сулеймани "вопиющим нарушением суверенитета" и нарушением соглашения между Ираком и коалицией во главе с США.

"Территорию Ирака не следует использовать для нападения на соседние страны", - подчеркнули в МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что 5 января парламент Ирака планирует провести внеочередную сессию, чтобы рассмотреть вопрос вывода американских войск из страны. Парламент планирует вынести на рассмотрение резолюцию, которая обязывает правительство Ирака просить США вывести свои войска.

Как известно, 3 января военные силы США провели удар по колонне генерала Сулеймани близ аэропорта в Багдаде. В результате удара погибли восемь человек, среди них командир иранского спецназа "Кудс" Сулеймани.

Также РБК-Украина писало, что НАТО объявило о прекращении своей учебной миссии на территории Ирака на фоне обострения после убийства иранского генерала Сулеймани.