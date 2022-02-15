МИД Греции передал ноту Украине. Из-за гибели этнических греков на Донбассе

Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко 15 февраля вызвали в министерство иностранных дел Греции. Ему заявили протест в связи с инцидентом на Донбассе, в результате которого погибли двое этнических греков и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции .

"Ему (послу Украины - ред.) было сообщено о серьезном инциденте, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки", - говорится в сообщении.

МИД Греции подчеркнул особую озабоченность и необходимость защиты греческой диаспоры, которая пострадала в конфликте. Греческая сторона также потребовала провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.