МИД Греции передал ноту Украине. Из-за гибели этнических греков на Донбассе
Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко 15 февраля вызвали в министерство иностранных дел Греции. Ему заявили протест в связи с инцидентом на Донбассе, в результате которого погибли двое этнических греков и еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.
"Ему (послу Украины - ред.) было сообщено о серьезном инциденте, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки", - говорится в сообщении.
МИД Греции подчеркнул особую озабоченность и необходимость защиты греческой диаспоры, которая пострадала в конфликте. Греческая сторона также потребовала провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.
Напомним, ранее греческий МИД заявил о гибели и ранении этнических греков в селе Гранитное.
Отметим, 13 февраля в Гранитном двое военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения.