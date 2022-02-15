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МИД Греции передал ноту Украине. Из-за гибели этнических греков на Донбассе

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Афины, Вторник 15 февраля 2022 19:16
МИД Греции передал ноту Украине. Из-за гибели этнических греков на Донбассе Фото: МИД Греция заявил протест Украине из-за гибели на Донбассе двух этнических греков (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посла Украины в Афинах Сергея Шутенко 15 февраля вызвали в министерство иностранных дел Греции. Ему заявили протест в связи с инцидентом на Донбассе, в результате которого погибли двое этнических греков и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Греции.

"Ему (послу Украины - ред.) было сообщено о серьезном инциденте, произошедшем в селе Гранитное на востоке Украины, в результате которого погибли и получили ранения этнические греки", - говорится в сообщении.

МИД Греции подчеркнул особую озабоченность и необходимость защиты греческой диаспоры, которая пострадала в конфликте. Греческая сторона также потребовала провести полное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее греческий МИД заявил о гибели и ранении этнических греков в селе Гранитное.

Отметим, 13 февраля в Гранитном двое военнослужащих Вооруженных сил Украины устроили стрельбу в кафе, в результате которой погибли два человека и еще двое получили ранения.

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