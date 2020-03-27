МИД: за границей умерла от коронавируса четвертая украинка

За рубежом зафиксирована смерть четвертой гражданки Украины из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Вместе с тем, в МИД не уточняют, в какой стране умерла украинка.

"4 гражданки Украины умерли за рубежом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 8 укранцев за рубежом выздоровели, еще 22 - проходят лечение и 160 граждан Украины находятся на карантине.

Напомним, по состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине.

Также сообщалось, что Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации пересмотрит условия карантинных мероприятий в связи с пандемией коронавируса для людей трудоспособного возраста. Минздрав настораживает большое количество людей трудоспособного возраста, болеющих коронавирусной болезнью.

РБК-Украина писало, что 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней - до 24 апреля 2020 года. Также на месяц в стране продлили карантинные меры.