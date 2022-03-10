В МИД Франции заявили, что тема вступления Украины в ЕС "не для завтра"

В Министерстве иностранных дел Франции выразили сомнения касательно скорого вступления Украины в Европейский союз. Французские дипломы считают, что это вопрос "не для завтра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Такое заявления во время двухдневного саммита лидеров ЕС в Версале сделал министр по европейским делам Франции Клеман Бон. Он считает, что обсуждения украинского вопроса займет длительный период.

"Согласно проекту декларации, лидеры ЕС планируют постепенно отказаться от покупки российской нефти, газа и угля, но вряд ли предложат Украине членство в ЕС, которого она хочет", - говорится в сообщение СМИ.