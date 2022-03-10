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В МИД Франции заявили, что тема вступления Украины в ЕС "не для завтра"

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Версаль, Четверг 10 марта 2022 10:44
В МИД Франции заявили, что тема вступления Украины в ЕС "не для завтра" Фото: Клеман Бон (twitter.com/CBeaune)
Автор: Наталья Юрченко

В Министерстве иностранных дел Франции выразили сомнения касательно скорого вступления Украины в Европейский союз. Французские дипломы считают, что это вопрос "не для завтра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Такое заявления во время двухдневного саммита лидеров ЕС в Версале сделал министр по европейским делам Франции Клеман Бон. Он считает, что обсуждения украинского вопроса займет длительный период.

"Согласно проекту декларации, лидеры ЕС планируют постепенно отказаться от покупки российской нефти, газа и угля, но вряд ли предложат Украине членство в ЕС, которого она хочет", - говорится в сообщение СМИ.

Напомним, сегодня в турецкой Анталье проходить встреча министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы российского МИД Сергея Лаврова.

Ранее украинская сторона назвала свои требования, среди них прекращения огня, открытия гуманитарных коридоров и вывод российских войск из Украины.

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