В МИД дали рекомендации украинским туристам в Китае из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Украины дало рекомендации украинцам, которые находятся или планируют поездку в Китай, в связи с вспышкой вируса нового типа 2019-nCoV. Об этом сообщает пресс-службу посольства Украины в Китае и Монголии.

В МИД призвали украинцев отслеживать информацию на сайтах посольства Украины в Китае и Министерства иностранных дел, а также следовать рекомендациям местных органов власти.

Также МИД рекомендует:

при планировании путешествия в КНР или внутри страны уточнять актуальную эпидемиологической ситуации в регионе посещение и воздерживаться от поездки в г.Ухань (пров.Хубей), в котором есть наибольший риск заражения;

принимать только должным образом термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегать контакта с животными (живыми или мертвыми), посещение рынков по продаже мяса, цирков, зоопарков, животноводческих ферм и тому подобное;

не контактировать с людьми с признаками респираторных заболеваний;

использовать специальные маски для защиты органов дыхания;

мыть руки со средствами гигиены, особенно после посещения мест массового скопления людей и перед приемом продуктов питания;

пользоваться антисептическими средствами на спиртовой основе;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ, минимизировать контакты с другими людьми и безотлагательно обратиться в медицинское учреждение.

В случае надобности немедленного консульского реагирования, украинцев призывают безотлагательно обращаться по номерам "горячих линий" в посольство Украины в КНР (+8613701230647), или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38044238 16 57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что украинский туроператор досрочно возвращает туристов из Китая. Туроператор Join UP! принял решение об отмене туров в Китай несмотря на то, что в Минздраве Украины и Госавиаслужбе не рекомендуют прекращать полеты в Китай.

Напомним, в Китае общее число заболевших новым типом коронавируса увеличилось до 2835 человек. Из них 81 человек умер. При этом 57 заболевших удалось вылечить от коронавируса.