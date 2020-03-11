МИД дал украинцам в Израиле и Японии рекомендации в связи с коронавирусом

Министерство иностранных дел Украины, на фоне увеличения количества заболеваний на коронавирус, опубликовало рекомендации гражданам, находящимся в Японии и Израиле, или собирающимся путешествовать в эти страны. Об этом говорится в заявлении МЗС.

В частности, украинцам в этих кранах советуют неукоснительно придерживаться рекомендаций относительно мер защиты от заражения болезнью, избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать личную гигиену и т. п.

Отмечается, что Япония вводит ограничения на въезд с территории государств, наиболее пострадавших от болезни. В частности, приостановлены или отменены некоторые виды виз, введены карантинные ограничения, отменены массовые мероприятия.

В случае возникновения непредвиденной ситуации - телефон горячей линии Japan National Tourism Organization: 050-3816-2787 (с территории Японии), +81-50-3816-2787 (из-за пределов Японии).

Что касается Израиля, то МИД рекомендует гражданам Украины не відівідувати эту страну, если туристы не смогут обеспечить себя пребыванием на каратнтині в течение 14 дней в этой стране на пипадок потребности.

"Разрешение на въезд в страну предоставляется иностранцам исключительно в случае их возможности обеспечить свое пребывание в домашнем карантине в течение двух недель.(отель не является местом возможного проведения в карантине).

Напомним, заместитель министра здравоохранения Британии и депутат-консерватор Надин Доррис сообщила, что у нее диагностировали коронавирус. Она заявила, что приняла все рекомендованные меры предосторожности, и, после обнаружения, самостоятельно изолировалась дома.