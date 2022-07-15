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МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о смерти волонтера в "ДНР"

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Лондон, Пятница 15 июля 2022 18:05
МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о смерти волонтера в "ДНР" Фото: посла РФ в Британии вызвали в МИД из-за смерти волонтера Пола Ури (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за информации о смерти британского волонтера Пола Ури в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского МИД.

В ведомстве подтвердили, что британец был схвачен боевиками во время выполнения гуманитарной работы в Украине. Глава МИД Лиз Трасс призвала привлечь виновных в смерти волонтера к ответственности.

"Российская Федерация должна выполнять все свои обязательства по международному гуманитарному праву, включая уважение и защиту всех гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня в "ДНР" заявили о смерти волонтера из Великобритании Пола Ури. Мужчина помогал общественной организации, которая заботится о пострадавшим во время войны.

При этом в Британии заявили, что будут проверять данную информацию.

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