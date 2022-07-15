МИД Британии вызвал посла России из-за сообщений о смерти волонтера в "ДНР"

Фото: посла РФ в Британии вызвали в МИД из-за смерти волонтера Пола Ури (Getty Images)

Посла России в Великобритании Андрея Келина вызвали в Министерство иностранных дел из-за информации о смерти британского волонтера Пола Ури в так называемой "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу британского МИД.