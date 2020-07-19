МИД Британии уверен в попытках России похитить данные о вакцине от COVID-19

Великобритания уверена в том, что российские спецслужбы пытались получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. В Министерстве иностранных дел страны уверены, что кибератаки на лаборатории осуществляла Россия.

Об этом утром министр иностранных дел государства Доминик Рааб сказал в эфире Sky News.

Он заявил, что Россию привлекут к ответственности за такие действия.

"В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности", - заявил министр.

Напомним, ранее на сайте британского Национального центра кибербезопасности опубликовали заявление, в котором говорится о том, что связанные с Россией хакеры предпринимают попытки похитить данные о вакцине от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Отметим, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что первый миллиард вакцин от коронавируса будет направлен в страны с низким и средним уровнем дохода.