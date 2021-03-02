МИД Бельгии выступает против паспортов COVID-вакцинации для путешественников

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес выступила категорически против связи вакцинации от коронавируса со свободой передвижения в Европе. По ее мнению, если такой документ будет использоваться для ограничений на поездки, тогда он будет соответствовать цели, по которой он создается.

По словам Вильмес, идея "стандартизированной европейской системы, которая позволяет каждому человеку собирать информацию о своей вакцинации и тестах в едином цифровом документе (сертификате)" является хорошей.

Тем не менее пропуск будет выходить за рамки "цели сертификата", поскольку последний указывает, были ли вы вакцинированы или будет ли тест на коронавирус отрицательным, в то время как пропуск может означать ограничение на поездки.

"Для Бельгии не может быть и речи о том, чтобы связать вакцинацию со свободой передвижения в Европе. Уважение принципа недискриминации является тем более фундаментальным, так как вакцинация не является обязательной, и пока нет общего доступа к вакцине", - отметила она.