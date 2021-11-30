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В Мичигане 15-летний подросток устроил стрельбу в школе. Есть погибшие

Автор: Сергей Пышкин

В одном из учебных заведений Мичигана произошла стрельба в результате которой погибли три человека. Огонь открыл 15-летний подросток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на FOX 2 Detroit.

По словам шерифа округа Окленд Майкла МакКейба, в результате стрельбы погибли трое учеников и по меньшей мере шесть человек были ранены, в том числе один из преподавателей. Задержанный подросток отказался давать показания.

Сообщение о стрельбе поступило в 12:51 по местному времени. Уже в 14:00 к месту событий прибыли медицинские вертолеты.

Один из учеников отметил, что в учебном заведении уже проводили тренировки на случаи массовой стрельбы, в связи с чем большинство знало как правильно действовать в этой ситуации.

После того как школу освободили от блокировки - всех учеников направили к парковочным местам, которые расположены через дорогу от заведения.

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Соединенные Штаты АмерикиМичиган