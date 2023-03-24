Miami Open: Калініна поступилася господарці змагань у другому колі

Miami Open 2023, 2-й раунд, жінки

Кенін – Калініна – 2:0 (6:3, 6:4)

Активніше матч розпочала господарка корту. Кенін класно провела дебют і з брейком забезпечила гандикап (3:0). Утім, перша ракетка України зуміла повернутися до гри. Калініна і собі виграла три гейми поспіль з тим же одним узятим на подачі суперниці очком.

Щоправда, такий героїзм українки виявився марним. Американка легко виграла два гейми на власній подачі, а між ними оформила другий за сет брейк. Калініна ж у цій ситуації не змогла нав'язати конкуренцію тенісистці зі США,

Друга партія зі старту пішла за схожим сценарієм. Кенін оформила брейк, а потім не без проблем виграла пункт на власній подачі. Українська тенісистка тричі була за крок від того, щоб відразу ж відповісти брейком, але американка витримала тиск опонентки.

Однак, далі Калініна знову повернулася до гри, зокрема і завдяки виграному на подачі Кенін очку (3:3). Розпочалася гра нервів. 26-річна українка віддала ще один "свій" гейм, але билася до останнього. Вона навіть відіграла один матч-пойнт. Проте, американська тенісистка з другої спроби завершила поєдинок.