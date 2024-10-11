"Ми не поступимося". У Польщі висловили тверду позицію щодо Волинської трагедії

Польща заявила, що не поступиться щодо питання Волинської трагедії. Варшава вимагає від України ексгумації тіл жертв трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, якого цитує TVN-24.
"Ми не поступимося в цьому питанні. Перш за все, це не політичне питання, це не повинно бути предметом якихось торгів, це просто християнський обов’язок, який свідчить про нас", - сказав він.
Глава МЗС підкреслив, що Польща "вимагає від України лише того, що вона дозволила Німеччині зробити зі 100 тисячами солдатів Вермахту", які були ексгумовані та поховані в окремих могилах на українській території.
"Ми вважаємо, що наші співвітчизники, які не були там агресорами, мають щонайменше такі ж права, як і солдати Вермахту", - додав польський міністр.
Волинська трагедія сталася 1943 року. Тоді, за даними істориків, польська Армія Крайова та Українська Повстанська Армія влаштували так звані етнічні чистки поляків та українців.
За даними дослідників, на Волині загинуло понад 100 тисяч поляків і 40 тисяч українців.
Раніше у Польщі заявили, що хочуть порушити питання Волинської трагедії під час переговорів про членство України в ЄС. Зокрема, йдеться про ексгумацію польських жертв Волинської трагедії.
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