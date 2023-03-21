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Ми не ідіоти: у МЗС Тайваню розкритикували "мирний план" Китаю щодо війни в Україні

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Тайбей, Вівторок 21 березня 2023 08:54
Ми не ідіоти: у МЗС Тайваню розкритикували "мирний план" Китаю щодо війни в Україні Фото: міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

МЗС Тайваню критикує спроби Китаю представити себе як так званого "миротворця" для розв'язання війни в Україні. Оскільки в той час, коли Пекін пропонує свій "мирний план", він погрожує Тайбею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Тайваню Джозефа Ву, якого цитує CNN.

"Китай погрожує війною проти Тайваню та інших, але хоче запропонувати "мирний план" Росії, яка ініціювала війну проти України. Ми не ідіоти. Хочете миру? Обидва автократи повинні негайно припинити свої погрози, агресію та експансіонізм", - заявив Джозеф Ву.

Очевидно, що він у своїй заяві прямо натякає на китайського лідера Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, коли Сі здійснює триденну поїздку до Москви, яку Пекін до того ж ще й називає "мандрівкою миру".

Зазначимо, що правляча Комуністична партія Китаю ніколи не контролювала Тайвань, але постійно має територіальні претензії до острова і хоче його контролювати. Пекін навіть не виключав захоплення силою Тайваню та посилює свій військовий тиск на острів, регулярно відправляючи літаки та кораблі військово-морських сил через середню лінію Тайванської протоки.

Нагадаємо, вчора, 20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до Москви з так званим "візитом дружби" через кілька тижнів після того, як Пекін оприлюднив документ із 12 пунктів щодо розв'язання війни в Україні.

Зокрема, після зустрічі із російським диктором Володимиром Путіним, Сі Цзіньпін заявив про готовність країни "зіграти певну роль у пошуку політичного вирішення російської війни в Україні".

Все, що відомо про поїздку лідера Китаю до Росії - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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