Мхитарян призвал объединиться вокруг создания делового района в Киеве

Фото: Артур Мхитарян (из открытых источников)

Ранее о желании построить деловой район в Киеве заявлял президент

Девелопер, собственник компании Taryan Group Артур Мхитарян призвал бизнес и властные структуры объединиться вокруг создания в столице нового делового района "Киев Сити".

Об этом он заявил на своей странице в Facebook, опубликовав видео с презентацией возможной концепции района.

По словам Мхитаряна, кроме концепции зонирования, его команда провела ряд консультаций с потенциальными инвесторами, разработав оптимальную экономическую модель строительства, которая не потребует государственных вложений.

"Формат государственно-частного партнерства лег в основу каждого из успешных мировых проектов. Это именно тот путь, который нужен Киеву для создания делового центра. Однако от властных структур девелопер просит вклад в форме разработки понятных и простых правил игры для будущих иностранных инвесторов в "Киев Сити", - сказал Мхитарян.

В представленной концепции предполагается создание не только административных комплексов, бизнес-центров, IT кластеров, но и парков, культурных и образовательных объектов, новой концертной арены и набережной с пристанью. Также Мхитарян заявляет о возможности перенести в "Киев Сити" правительственный квартал, разгрузив тем самым от транспорта исторический центр Киева.

"Буквально пять лет назад подобный проект можно было построить в нескольких точках Киева, на сегодняшний день практически единственным участком с подходящими параметрами, остался район Теличка - промышленная зона на живописном берегу Днепра", - добавил бизнесмен.

Мхитарян отмечает, что в ближайшее время столь привлекательное место с точки зрения инвестиций, может быть застроено хаотично, а не в рамках единой концепции. Потому он предлагает собственникам участков, государственным деятелям и бизнесу объединиться для совместной работы над строительством.

Напомним, ранее о желании построить деловой район в Киеве заявил в одном из своих интервью президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, он также хотел бы перенести в новый отдельный район правительственный квартал.

Мхитарян является основателем столичной строительной компании Taryan Group, которая сейчас ведет строительство современного жилого комплекса Taryan Towers на столичном Печерске.

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Автор: РБК-Украина