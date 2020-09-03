Мхитарян о пожаре на стройке Taryan Towers: прошли тест на пожаробезопасность

Фото: проект ЖК Taryan Towers (facebook.com)

Возгорание на техническом этаже строящегося ЖК произошло вечером 2 сентября

Здания жилого комплекса Taryan Towers, на техническом этаже которого произошло возгорание, успешно прошли тест на пожароустойчивость.

Об этом заявил основатель и владелец девелоперской компании Taryan Group Артур Мхитарян на странице в Facebook, комментируя инцидент на стройплощадке.

"Возгорание было точечным на внешней стороне технического этажа, длилось около 15 минут и локализовано силами нашей службы безопасности еще до приезда ГСЧС. Повреждений здания нет", - пишет он.

Отдельно Мхитарян подчеркнул, что на видеозаписях, которые появились в сети, видно, что для утепления фасада использовался негорючий материал.

"Загорелся небольшой сегмент гидроизоляции, который находился на перекрытии, на внешней стороне здания. По технологическому процессу эта гидроизоляция покрывается бетонной стяжкой, после чего она становится полностью закрытой от внешних воздействий. Возгорание произошло на том участке, где строители еще не приступили к покрытию гидроизоляции. Среди возможных причин источника теплового воздействия рассматриваются окурок или искра", - говорится в посте.

Фото: Taryan Towers после возгорания (facebook.com / Артур Мхитарян)

Отдельно девелопер рассказал о мерах пожарной безопасности, предусмотренных проектом Taryan Towers: система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией и автоматика противопожарных систем. Также дома будут оборудованы тремя, а не двумя, как это минимально требуют госстандарты, лифтами для доставки пожарных команд на любой этаж.

Кроме того, в каждой секции предусмотрены две незадымляемые лестницы. Они на протяжении длительного периода не пропускают огонь и дым и позволяют безопасно покинуть здание. "Также у нас предусмотрена спринклерная система пожаротушения во всех зонах общего пользования. На каждом этаже предусмотрены средства индивидуальной защиты и пожарные гидранты, а также сигнализация и система мгновенного оповещения", - объясняет Мхитарян.

"Кто-то ищет сенсацию, но ничего страшного не произошло. Это возгорание закончилось не начавшись. Но можно констатировать, что это был тест на пожароустойчивость дома, и он пройден", - резюмировал девелопер.

Напомним, ранее сообщалось, что вечером, 2 сентября, на стройплощадке Taryan Towers произошло возгорание, которое локализовали в течение 15 минут до приезда ГСЧС. Во время пожара никто не пострадал.