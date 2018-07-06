"Межигорье" передали в управление государству

Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19

Суд передал в управление Госагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решение Печерского районного суда. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля.

Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19, жилой дом номер 18 по той же улице, дом 123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв. м и два гаража.

Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит". В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен.

Как известно, Госагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя. В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу.

ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".

В рамках уголовного производства подозрение сообщено, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорье".