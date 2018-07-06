Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Межигорье" передали в управление государству

НовостиНедвижимость    06.07.2018 - 19:33
Фото: "Межигорье" (facebook.com-kmu1967)
Фото: "Межигорье" (facebook.com-kmu1967)

Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19

Суд передал в управление Госагентству по розыску активов арестованную резиденцию "Межигорье", где проживал экс-президент Виктор Янукович. Об этом говорится в решение Печерского районного суда. Киева от 29 мая, обнародованном 5 июля.

Это объект "Центр отдыха и здоровья", расположенный по улице Ивана Франко, 19, жилой дом номер 18 по той же улице, дом 123-а по улице Межигорской в селе Новые Петровцы.

Также в АРМА передали земельный участок площадью 1,7688 га, расположенный за пределами села, еще один дом площадью 619,6 кв.м, квартиру площадью 239,40 кв. м и два гаража.

Кроме того, Агентство будет управлять 100% уставного капитала владельца резиденции ООО "Танталит". В решении указано, что он составляет 146 629 340 гривен.

Как известно, Госагентство реализует активы, арестованные в уголовном производстве, с целью сохранения или увеличения их экономической стоимости.

Для этого АРМА проводит аукцион, на котором выбирает компанию-управителя. В случае отмены ареста имущество возвращают владельцу.

ГПУ с 2014 года расследует вероятное завладение госимуществом - комплексом зданий дома отдыха "Межигорье".

В рамках уголовного производства подозрение сообщено, в частности, экс-президенту Виктору Януковичу.

Напомним, ранее сообщалось, что ГПУ передала в суд дело о завладении объектами "Пуща-Водица" и "Межигорье".

"Межигорье" до сих пор не передано в управление АРМА, - Янчук Суд принял окончательное решение по возврату "Межигорья" в госсобственность
Теги публикации: Киев, Межигорье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь