На межі трагедії: у Києві патрульні врятували жінку від непоправного (відео)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трагедію в Києві, коли дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки".

Згодом чоловік у Києві намагався скоїти самогубство, перебуваючи в укритті під час російської атаки.

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