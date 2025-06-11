На межі трагедії: у Києві патрульні врятували жінку від непоправного (відео)

У Києві Патрульна поліція завадила жінці зробити фатальний крок і вчинити самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Насамкінець у прес-службі подякували патрульним за професійні та злагоджені дії, які допомогли врятувати життя.

"Вони знайшли необхідні слова, заспокоїли жінку та передали її медикам", - розповіли у поліції.

Зазначається, що у помешканні поліцейські помітили жінку, яка намагалася вкоротити собі віку.

Правоохоронці врятували життя жінки на Оболоні в Києві (фото: facebook.com/kyivpatrol)

На місце події - щоб завадити непоправному - оперативно прибули напарники Максим Костючина та Дмитро Михайлов.

"Заявник повідомив, що його знайома хоче вкоротити собі віку", - уточнили правоохоронці.

У поліції розповіли, що інспектори отримали повідомлення про спробу самогубства в Оболонському районі Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про трагедію в Києві, коли дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки".

Згодом чоловік у Києві намагався скоїти самогубство, перебуваючи в укритті під час російської атаки.

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