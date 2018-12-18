Международный день мигранта: история праздника и интересные факты

Фото: День мигранта 18 декабря (pixabay.com)

По данным Международной организации по миграции, каждый седьмой человек в мире является мигрантом

Международный день мигранта 2018 в Украине и многих странах мира отмечается 18 декабря. Эта дата приурочена к событиям 1990 года, когда Ассамблеей ООН была принята конвенция о защите прав мигрантов.

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Мигранты: кто они?

Люди, котрые покидают свое место жительства, переезжают в другой регион внутри страны или же покидают ее пределы, называются мигрантами. Население планеты мигрирует в поисках безопасности, лучших условий жизни, работы уже много сотен лет. Этот процесс начался еще в эпоху географических открытий.

В Европе массовые миграции наблюдались в эпоху развития капитализма. Большое влияние на перемещение населения по миру оказали войны и вооруженные конфликты.

Фото: Количество мигрантов растет с каждым годом (pixabay.com)

В настоящее время проблема миграции очень актуальна в мире: это миллионы беженцев из стран Ближнего Востока, трудовые мигранты и так называемая "утечка умов" в странах Европы и США, внутренние переселенцы в Украине.

Вопросами миграции занимается Международна организация по миграции (МОМ). Она была создана после Второй мировой войны и сейчас насчитывает 166 стран-участниц. В Украине представительство МОМ работает с 1996 года.

Основными направлениями деятельности МОМ является управление миграционными процессами, соблюдение прав мигрантов, помощь в поиске места жительства и работы переселенцев.

Международный день мигрантов и беженцев: факты и цифры

В Международный день мигранта 18 декабря, каждый 7-й житель планеты может считать себя виновником праздника: студенты, трудовые мигранты, высококвалифицированные специалисты, которых переманивают на работу иностранные компании, временные трудовые мигранты, беженцы из зон вооруженных конфликтов.

С каждым годом количество международных мигрантов на глобальном уровне растет. В 2018 году эта цифра достигла 258 млн человек, при чем чаще покидают родные дома люди 30-34 лет. 52% составляют мужчины, а 48% международных мигрантов - женщины.

Фото: Данные о количестве международных мигрантов в 2018 году (iom.int)

36 млн мигрантов не достигли совершеннолетия. Более 150 млн отправились в зарубежные страны на заработки, а 4,8 млн уехали из родных стран для получения образования.

В 2018 году в средиземноморской части Европы официально зарегистрировано 111,1 тыс. мигрантов, что почти на 60 тыс. меньше прошлогодних показателей. Большинство переселенцев прибывает в Европу по морю. Статистика количества жертв во время миграции очень печальная - 2,2 тыс. смертей в этом году произошло в Средиземном море.

Фото: Данные по миграции в Европу по морю за 2018 год (iom.int)

Самой привлекательной страной для проживания является США, здесь насчитывается более 45 млн мигрантов.

Украинцы чаще всего выезжают на заработки в следующие страны:

Российская Федерация;

Польша;

Чехия;

Италия ;

Беларусь.

По данным Министерства социальной политики, общее количество переселенцев в Украине на декабрь 2018 года составляет 1 513 985 человек (внутренние переселенцы из Донецкой, Луганской областей, АР Крым).

Кстати, Папа Римский Франциск призвал мировое сообщество не забывать о проблемах мигрантов и принимать все больше беженцев.

Напомним, российская певица рассказала, как помогала в РФ беженцам с Донбасса.

Видео: РБК-Украина