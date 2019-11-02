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Международный аэропорт "Ровно" закрыл свой единственный рейс

Новости » Общество     02.11.2019 - 03:34
Международный аэропорт "Ровно" закрыл свой единственный рейс
Фото: аэропорт "Ровно" (www.facebook.com/AeroRivne)

Последний рейс в Шарм-эль-Шейх совершили 30 октября

В Международном аеоропорту "Ровно" объявили о закрытии 30 октября рейса Ровно - Шарм-эль-Шейх". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что в среду успешно закончилась летняя программа чартерных перевозок туроператора Join Up с аэропортом "Ровно".

"За время выполнения пассажирских перевозок за период с 23.03.2019 г. по 30.10.2019 г. было совершено 64 рейса, обслужено 11031 пассажиров, из которых около 40 % гостей из Беларуси", - говорится в сообщении.

Как известно, рейс в Египет был единым рейсом аэропорта в текущем году.

Ранее сообщалось, что украинская авиакомпания SkyUp 29 октября запустила рейсы в Тбилиси из аэропорта Харькова.

РБК-Украина писало, что 15 марта аэропорт "Ужгород" возобновил обслуживание регулярных рейсов, которые не выполнялись с лета 2016 года.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает подписания двусторонней соглашения со Словакией по восстановление полноценного функционирования аэропорта "Ужгород".

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